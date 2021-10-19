Nintendo Switch 33 aydır üst üste ABD'de en çok satan konsol oldu

Perakende analiz firması The NPD Group'un verilerine göre PS5, Eylül ayında ABD'de Switch'i geride bıraktı. Nintendo'nun Switch'i lansman dönemlerinde hem PS5 hem de Xbox Series X'i bile geride bırakmadan 33 ay üst üste ABD'de en çok satan konsol olmuştu.

Bu olağanüstü seri sona erdi. NPD'den Mat Piscatella, "PlayStation 5, Eylül 2020'nin hem birimleri hem de dolar cinsinden en çok satan donanım platformuydu," diye açıklıyor. PlayStation, 2021'in dolar cinsinden bugüne kadarki en çok satan donanım platformu olurken, Nintendo Switch birimlerde lider." NPD Group sadece ABD'deki satışları takip ediyor, bu yüzden Avrupa ve Asya gibi büyük pazarları dışarıda bırakıyor.

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Sony2nin Eylül ayı boyunca daha fazla konsol gönderip göndermediği veya Nintendo'nun OLED Switch lansmanı öncesinde Switch malzemeleri ve daha yumuşak taleple mücadele edip etmediği belli değil. Her iki durumda da, Switch talebi tekrar atlarsa ve Nintendo yeterince OLED modeli gönderebilirse, Nintendo Ekim ayında en üst sırayı geri kazanabilir.

PS5, sony'nin en hızlı satan PlayStation'ıdır ve şimdiye kadar 10 milyondan fazla konsol satıldı. Nintendo, 2017'deki lansmanından bu yana 89 milyon Swich konsolu satmayı başardı. Microsoft, Xbox donanım satışlarını hala açıklayamıyor, ancak Niko Partners2in kıdemli analistlerinden Daniel Ahmad, bu yılın başlarında Twitter'da Xbox Series X/S toplam satışı 30 Haziran itibarıyla 6,6 milyon olarak gösteren tahminleri paylaştı.

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