Nilüfer'de su kesintisi - Haberler
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Nilüfer'de su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Nilüfer'de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi İçmeler Sokak ve civarında 09.10.2021 09.11.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi İçmeler Sokak ve civarında 09.10.2021 09.11.2021 tarihleri arasında 10: 00 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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