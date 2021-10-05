Nikaragua Devlet Başkanı Ortega piskoposları 'terörist' olarak nitelendirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nikaragua Devlet Başkanı Ortega piskoposları "terörist" olarak nitelendirdi

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Nikaragua Devlet Başkanı Ortega piskoposları

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın Devlet Başkanı Daniel Ortega, Roma Katolik piskoposlarını "terörist" olarak nitelendirdi.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın Devlet Başkanı Daniel Ortega, Roma Katolik piskoposlarını "terörist" olarak nitelendirdi.

Ortega, yaptığı açıklamada, 2018'de başlayan hükümet ile muhalif gruplar arasındaki şiddet olaylarının "dış destekli bir darbe girişimi" olduğu iddiasında bulundu.

Şiddet olaylarına ara buluculuk yapan piskoposların sunduğu plana atıfta bulunan Ortega, Katolik kilisesi piskoposlarını "terörist" olarak nitelendirdi.

Ortega, "Piskoposlar, bunu teröristlerin adına, Yankee'lerin hizmetinde imzaladılar ve bu piskoposlar da terörist." ifadesini kullandı.

Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Daniel Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Gülşen Joe Biden Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Hazal Kaya
Spor Mesut Özil Halil İbrahim Dervişoğlu Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Cengiz Ergün Armin Laschet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nikaragua Devlet Başkanı Ortega piskoposları 'terörist' olarak nitelendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:11:40. #1.11#