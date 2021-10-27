Nijerya'nın Ondo eyaletinde kamu çalışanlarına "Kovid-19 aşısı" zorunluluğu getirildi - Haberler
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Nijerya'nın Ondo eyaletinde kamu çalışanlarına "Kovid-19 aşısı" zorunluluğu getirildi

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'nın Ondo eyaletinde kamu çalışanlarına

Nijerya'nın Ondo eyaletindeki kamu çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirildi.

Nijerya'nın Ondo eyaletindeki kamu çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirildi. Aşı olmayan personel 1 Kasım'dan itibaren çalıştıkları kamu kurumlarına giremeyecek.

Ondo Eyaleti Enformasyon ve Yönlendirme Komiseri Donald Ojogo, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında eyaletteki kamu çalışanlarının aşı olmaları için 1 Kasım'a kadar süre tanındığını belirtti.

Aşıların salgınla mücadeleye yardımcı olacağına işaret eden Ojogo, verilen süreden sonra aşısız çalışanların iş yerlerine girmelerine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Nijerya hükümeti, daha önce ülke genelindeki kamu çalışanlarına aralıkta aşı zorunluğu getireceğini duyurmuştu.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 211 bin 171 kişi virüse yakalandı, bunlardan 202 bin 674'ü sağlığına kavuştu, 2 bin 884 kişi ise yaşamını yitirdi.

Nijerya'da 5 Mart'ta başlayan kitlesel aşı kampanyasında 7,5 milyondan fazla kişi aşı oldu.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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