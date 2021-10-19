Nijerya ile ABD terörle mücadelede iş birliği yapacak

Batı Afrika ülkesi Nijerya ile ABD arasında terörle mücadelede iş birliği yapılacağı bildirildi.

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, başkent Abuja'daki Dışişleri binasında bir araya geldi.

Onyeama, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Nijerya'nın terörle mücadele için ABD ile iş birliği yapacağını duyurdu.

Finer ise Joe Biden yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19), iklim değişikliği ve Nijerya'daki terörle mücadele gibi alanlarda karşılıklı iş birliğine önem verdiğini belirtti.

ABD için yakın ilişkilerin önemli olduğunun altını çizen Finer, "Küresel pandemiden iklim değişikliğine ve demokrasi gündemine kadar pek çoğumuzun merkezinde stratejik öncelikler var." dedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.