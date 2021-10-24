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Son dakika gündem: Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisinden patlama: 25 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisinden patlama: 25 ölü

Son dakika haberleri: Nijerya'da geçtiğimiz cuma günü yasa dışı olarak işletilen petrol rafinerisinde patlama meydana geldiği ve aralarından çocuklarında bulunduğu en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'da geçtiğimiz cuma günü yasa dışı olarak işletilen petrol rafinerisinde patlama meydana geldiği ve aralarından çocuklarında bulunduğu en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Rivers eyaletinde yer alan Emohua Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Rumuekpe'de geçtiğimiz cuma günü yasa dışı olarak işletilen bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldiği ve aralarından çocuklarında bulunduğu en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rumuekpe topluluğunun lideri Ifeanyi Omano basına verdiği demeçte, patlamada çok sayıda kişinin hayatının kaybettiğini belirterek, hayatını kaybedenler arasında çocukların olduğunu ifade etti.

Olayda kaç kişinin yaralandığı açıklanmazken, patlama sonrası yangın çıktığı ve hayatını kaybedenlerin çoğunun yanarak can verdiği ifade edildi. Patlamada ayrıca, birçok ev ve tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Dünyada en çok petrol rezervine sahip ülkeler arasında yer alan Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor. Ülkede petrol boru hatlarına yönelik saldırılar ve hırsızlıklar nedeniyle günlük petrol üretiminin yüzde 10'undan fazlasının kaybedildiği tahmin ediliyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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