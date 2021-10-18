Nijerya'da trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Ulusal basında çıkan haberler e göre, eyalete bağlı Moro bölgesinde Jebba-Bode Saadu kara yolunda iki otobüs çarpıştı.
Kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.
AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri