Nijerya'da terör örgütü ISWAP üyesi 25 kişi etkisiz hale getirildi - Haberler
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Nijerya'da terör örgütü ISWAP üyesi 25 kişi etkisiz hale getirildi

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da terör örgütü ISWAP üyesi 25 kişi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti'ne (ISWAP) yönelik operasyonda 25 kişi öldürüldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti'ne (ISWAP) yönelik operasyonda 25 kişi öldürüldü.

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, yaptığı açıklamada, ordunun eyaletin Maiduguri-Gubio kara yolunda ISWAP'a karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Zulum, "Operasyonda 25 ISWAP üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurmaktan çok mutluyum." dedi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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