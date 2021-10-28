Nijerya'da terör örgütü Boko Haram ve ISWAP üyesi 38 kişi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti'ne (ISWAP) yönelik operasyonlarda 38 kişi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basına yaptığı açıklamada, ülkede 14-28 Ekim'de Boko Haram üyelerine karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda aralarında yeni ISWAP lideri Mallam Bako bulunduğu 38 Boko Haram ve ISWAP üyesinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bu süre zarfında 1199 Boko Haram üyesinin askere teslim olduğunu aktaran Onyeuko, operasyonlarda teröristlere ait 29 silah, 166 el bombası ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Onyeuko, operasyonlar sırasında da 11 Boko Haram muhbirinin de yakalandığını ifade etti.

Örgütler, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

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