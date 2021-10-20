Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyesi 16 kişi etkisiz hale getirildi - Haberler
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyesi 16 kişi etkisiz hale getirildi

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyesi 16 kişi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 16 kişi öldürüldü.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 16 kişi öldürüldü.

Ulusal basında yer alan haberler e göre, Borno eyaletine bağlı Jere bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda terörist de yaralandı.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen, Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütünün, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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