Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 6 asker hayatını kaybetti - Haberler
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 6 asker hayatını kaybetti

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 6 asker hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberler e göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletinin Kaga bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenledi.

Saldırıda 6 asker hayatını kaybederken çok sayıda asker yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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