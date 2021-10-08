Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 87 üyesi etkisiz hale getirildi - Haberler
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 87 üyesi etkisiz hale getirildi

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 87 üyesi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirildi.

Ulusal basında çıkan haberler e göre, Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlendi. 87 örgüt üyesinin öldürüldüğü operasyonlarda, çok sayıda örgüt üyesi de yaralı olarak kaçtı.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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