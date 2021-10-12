Nijerya'da silahlı kişilerin okula düzenlediği saldırıda onlarca öğrenci kaçırıldı - Haberler
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Nijerya'da silahlı kişilerin okula düzenlediği saldırıda onlarca öğrenci kaçırıldı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da silahlı kişilerin okula düzenlediği saldırıda onlarca öğrenci kaçırıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin bir Katolik okuluna düzenlediği saldırıda onlarca öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin bir Katolik okuluna düzenlediği saldırıda onlarca öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Jalige, yaptığı açıklamada, dün gece eyaletin Kagoma bölgesindeki St. Albert the Great Okulu'na gelen, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

Saldırıda onlarca öğrencinin kaçırıldığını ifade eden Jalige, çok sayıda öğrencinin de yaralı olarak kaçmayı başardığını söyledi.

Jalige, silahlı kişilerin kaçırdığı öğrencilerin sayısının kesin olmadığını ve ayrıntıların daha sonra açıklanacağını ifade etti.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara gibi eyaletlerde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.

Ülkede en son 23 Ağustos'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletindeki bir okula düzenlediği saldırıda 50 kişi zorla alınıp götürülmüştü.

Nijerya, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara vermişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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