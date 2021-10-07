Nijerya'da silahlı çetelerin rehin tuttuğu 200 kadın ve çocuk serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 200 kadın ve çocuğun serbest bırakıldığı bildirildi.

Zamfara Vali Vekili Alhaji Nasiru Magarya, basına yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin kaçırdığı 200 çocuk ve kadının serbest bırakıldığını belirtti.

Magarya, bu gelişmenin eyalet Valisi Muhammed Bello Matawalle'nin silahlı çetelerle yaptığı barış anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi.

Rehinelerin karşılıksız serbest bırakıldığını bildiren Magarya, bu kişilerin sağlıklı şekilde hükümete teslim edildiğini aktardı.

Bu arada rehinelerin ne zaman kaçırıldıklarına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Eyalette dün silahlı çetelerin düzenlediği saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak bölge" ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.