Nijerya'da polis şiddeti karşıtı protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale - Haberler
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Nijerya'da polis şiddeti karşıtı protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da polis şiddeti karşıtı protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale

Nijerya'da geçen sene polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı düzenlenen protestoların ikinci yılında göstericilere müdahale edildi.

Nijerya'da geçen sene polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı düzenlenen protestoların ikinci yılında göstericilere müdahale edildi.

SARS'a tepkileri nedeniyle ülkenin ticari şehri olan Lagos'ta düzenlenen gösterilere katılanlara göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

Göstericilerden Joseph Emmanuel, yaptığı açıklamada, Lagos'taki eylemde amaçlarının sorun çıkarmak olmadığını, barıştan yana olduklarını belirtti.

Emmanuel, "Geçen seneki protestodan hayatını kaybeden arkadaşlarımız anmak için burada toplandık ancak polis, arkadaşlarımızı anmamıza izin vermeyerek müdahale etti." dedi.

Ülke genelinde 2020'de yapılan gösteriler

Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 Ekim 2020'de bir gencin SARS polis birimince öldürülmesi üzerine sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla başlatılan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı.

Protestolarda en az 90 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede protestolar nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılmış, 17 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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