Nijerya'da kamu çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da kamu çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da kamu çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kamu çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirileceği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kamu çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirileceği bildirildi.

Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, basına yaptığı açıklamada, 1 Aralık'tan itibaren kamu çalışanlarından, iş yerlerine girebilmeleri için Kovid-19 aşı kartını ya da 72 saat içinde yapılan negatif PCR testi sonucunun isteneceğini ifade etti.

Aşı kartı ya da PCR test sonucunu göstermeyen çalışanların iş yerlerine girmelerini izin verilmeyeceğini aktaran Mustapha, "Yakında süreci yönlendirmek için hizmet çapında uygun bir tavsiye ve genelge yayınlanacak." dedi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 208 bin 153 kişi virüse yakalandı, bunlardan 195 bin 936'sı sağlığına kavuştu, 2 bin 756 kişi ise yaşamını yitirdi.

Nijerya'da 5 Mart'ta başlayan kitlesel aşı kampanyasında 7,5 milyondan fazla kişi aşı oldu.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

 Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

 Yerli aşı 'TURKOVAC' için kritik aşama! Faz 3 başarılı olursa acil kullanım onayı istenecek

Yerli aşı "TURKOVAC" için kritik aşama! Faz 3 başarılı olursa acil kullanım onayı istenecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu
Magazin Edis Gülşen İsmet Uçma
Spor Burak Yılmaz Mesut Özil Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fatih Terim Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nijerya'da kamu çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 02:28:33. #1.11#