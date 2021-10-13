Nijerya'da kaçırılan en az 90 öğrenci ve öğretmen serbest bırakıldı - Haberler
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Nijerya'da kaçırılan en az 90 öğrenci ve öğretmen serbest bırakıldı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da kaçırılan en az 90 öğrenci ve öğretmen serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, 17 Haziran'da silahlı kişilerin kaçırdığı en az 90 öğrenci ve öğretmenin serbest bırakıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, 17 Haziran'da silahlı kişilerin kaçırdığı en az 90 öğrenci ve öğretmenin serbest bırakıldığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarına göre, Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejinde silahlı kişilerin kaçırdığı en az 90 öğrenci ve öğretmen serbest bırakıldı.

Öğrencilerin nasıl bırakıldığına dair ayrıntı verilmezken, bu kişiler hükümet yetkililerine teslim edilecek.

Silahlı kişilerin 17 Haziran'da Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejine düzenlediği saldırıda 2 polis ve 4 öğretmen hayatını kaybetmiş, 90'dan fazla öğrenci ve öğretmen kaçırılmıştı.

Saldırının ardından eyaletteki 7 okulda güvenlik sorunları nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara gibi eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.

Nijerya, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara vermişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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