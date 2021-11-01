Nijerya'da inşaat halindeki 21 katlı bina çöktü

Nijerya'nın Lagos kentinde inşaat halindeki 21 katlı bina çöktü. Yetkililer, birçok işçinin enkaz altında mahsur kalmış olabileceğini belirtti.

Nijerya'nın en büyük kenti ve eski başkenti Lagos'ta inşaat halindeki 21 katlı bina çöktü. İkoyi bölgesinde bulunan binanın enkazında çok sayıda işçinin mahsur kalmış olabileceği belirtilerek, olay yerine arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. Lagos Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı (LASEMA) tarafından yapılan açıklamada, enkaz altında mahsur kalanları kurtarmak için çok sayıda ekibin bölgede olduğu ve acil müdahale planının devreye sokulduğu ifade edildi. - LAGOS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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