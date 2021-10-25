Nijerya'da firar eden 838 mahkumdan 446'sı yakalandı - Haberler
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Nijerya'da firar eden 838 mahkumdan 446'sı yakalandı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da firar eden 838 mahkumdan 446'sı yakalandı

Nijerya'nın Oyo eyaletinde hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda firar eden yüzlerce mahkumdan 446'sının yakalandığını bildirildi.

Nijerya'nın Oyo eyaletinde hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda firar eden yüzlerce mahkumdan 446'sının yakalandığını bildirildi.

Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, basına yaptığı açıklamada, 22 Ekim'de Abolongo bölgesindeki hapishaneden firar eden 838 mahkumdan 446'sının yakalandığını belirtti.

Saldırı sırasında 69 mahkumun kaçmayı reddettiğini aktaran Aregbesola, "Son sayıma göre, firarilerin 446'sı yakalandı, 392'si hala kayıp." dedi.

Aregbesola, bölge sakinlerine firari mahkumlara yardım etmeme çağrısında buldu.

Silahlı kişilerin, 22 Ekim gecesi düzenlediği saldırıda iki hapishane görevlisi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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