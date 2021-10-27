Nijerya'da elektrik sorunu endüstri faaliyetlerini olumsuz etkiliyor

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, Nijerya'da elektrik sorununun ülkedeki sanayi sektörünün büyümesini olumsuz etkilediğini belirtti.

Adesina, Nijerya Üreticileri Derneği (MAN) tarafından düzenlenen çevrim içi toplantıda yaptığı açıklamada, ülkede elektrik kıtlığının büyük bir sorun olmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkedeki sürekli elektrik kesintisinin, endüstri faaliyetlerinin gelişmesini olumsuz etkilediğinin altını çizen Adesina, "Bugün Nijerya'da jeneratör olmadan hiçbir işletme ayakta kalamaz. Bunu anormal yerine normal hale geldi." dedi.

Adesina, Nijerya'nın enerji eksikliğini ve güvenilirliğini kararlı bir şekilde ele almadıkça endüstrilerin rekabetsiz kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Yoksul ülkelerin büyümesi için büyük pazarlara erişmesi gerekiyor

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo-Iweala da toplantıda yaptığı konuşmada, ticaretin küresel ekonominin toparlanmasında önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için daha fazla destek çağrısında bulundu.

Yoksul ülkelerin hızla büyümesi için daha büyük pazarlara erişmesi gerektiğini işaret eden Okonjo-Iweala, "Önce mikro, orta ve küçük işletmelerin küresel ticarette karşılaştıkları engelleri anlamak, sonra bu engelleri azaltmak için daha çok çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

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