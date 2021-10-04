Nijerya'da doktorlar greve ara verecek
Nijerya'da doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle 2 Ağustos'ta başlattıkları greve ara verecek.
Nijerya'da doktorlar, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle 2 Ağustos'ta başlattıkları greve ara verecek.
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Dare İshaya, doktorların hükümetle yaptığı uzun görüşmelerin ardından 6 Ekim'de işe dönme kararı aldıklarını açıkladı.
Doktorların taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete 6 haftalık süre verildiğini ifade eden İshaya, aksi takdirde yeniden greve gideceklerini söyledi.
Ülkede doktorlar, maaşlarını alamadıkları ve kötü çalışma koşulları gerekçesiyle 2 Ağustos'ta grev kararı almıştı.
Nijerya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederken, kolera salgını tehdidiyle de karşı karşıya.
Ülkede şimdiye kadar 206 bin 138 Kovid-19 vakası görüldü, 2 bin 724 kişi hayatını kaybetti. Ocaktan bu yana 2 bin 791 kişi de koleradan yaşamını yitirdi.