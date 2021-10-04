Nijerya'da bir yılda 1409 öğrenci kaçırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da bir yılda 1409 öğrenci kaçırıldı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da bir yılda 1409 öğrenci kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bir yılda 1409 öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bir yılda 1409 öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.

Uluslararası Nijerya Planı Kurumunun yayımladığı rapora göre, Ekim 2020'dan bu yana ülkenin farklı bölgelerinde okullara çeşitli saldırılar düzenledi.

Bu süre zarfında 1409 öğrenci kaçırıldı ve 16 öğrenci hayatını kaybetti.

Uluslararası Nijerya Planı Kurumu Geçici Direktörü Robert Komakech, AA muhabirine, ülkede okulları hedef alan saldırıların endişe verici olduğunu belirtti.

Komakech, ülkede birçok öğrencinin "kabul edilemez düzeyde güvensizlik ve öğrencilerin kaçırılması" nedeniyle sınıflarına dönemediğini söyledi.

Hükümete öğrenci kaçırmayı sona erdirmek ve eğitimi herkes için güvenli hale getirmek için somut adımlar atması çağrısında bulan Komakech, "Çocuklarımız, bizim gelecekteki liderlerimiz ve onlar için okullar en güvenli yer olması gerekiyor." dedi.

Ülkenin Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde son aylarda birçok okuldan öğrenciler kaçırılmıştı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Pınar Deniz Alişan Düm Tek Tek
Spor Marcao Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Derya Yanık Ali İhsan Su Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nijerya'da bir yılda 1409 öğrenci kaçırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 17:11:34. #1.12#