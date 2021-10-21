Nijerya'da bir kolejde silahlı kişiler tarafından kaçırılan 30 kişi serbest bırakıldı

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde haziranda silahlı kişilerin bir kolejde kaçırdığı 3 öğretmen ve 27 öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Kebbi Eyalet Valisi Atiku Bagudu, yaptığı açıklamada, Birnin Yauri bölgesindeki Federal Devlet Kolejinde kaçırılan 30 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

Serbest bırakılanların 27'sinin öğrenci, 3'ünün öğretmen olduğunu kaydeden Bagudu, halen belirlenemeyen sayıda öğrencinin silahlı kişilerin elinde olduğunu söyledi.

Bagudu, kurtarılan kişilerin sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından ailelerine teslim edileceğini ifade etti.

Silahlı kişilerin 17 Haziran'da Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Devlet Kolejine düzenlediği saldırıda iki polis ve öğretmen hayatını kaybetmiş, onlarca öğrenci kaçırılmıştı.

Ülkede, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez öğrenciler okullardan kaçırılmıştı.

Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.