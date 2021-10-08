Nijerya'da bir ayda 2 bin 783 Boko Haram örgütü üyesi teslim oldu - Haberler
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Nijerya'da bir ayda 2 bin 783 Boko Haram örgütü üyesi teslim oldu

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da bir ayda 2 bin 783 Boko Haram örgütü üyesi teslim oldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir ayda 2 bin 783 terör örgütü Boko Haram üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir ayda 2 bin 783 terör örgütü Boko Haram üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basına yaptığı açıklamada, ülkede 2-30 Eylül'de Boko Haram örgütü ve silahlı çete üyelerine karşı operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 2 bin 783 Boko Haram üyesi ve ailelerinin teslim olduğunu söyledi.

Bu süre zarfında 85 Boko Haram ve 293 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Onyeuko, 90 çete üyesinin de yakalandığını kaydetti.

Onyeuko, operasyonlarda çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını, teröristlere ait önemli mühimmatların ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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