Nijerya'da "Afrika'da İklim Değişikliği Savunuculuğu" konferansı düzenlendi

Nijerya'nın eski İmo Eyaleti Valisi Rocahs Okorocha, acil önlem alınmadığı takdirde, yaklaşan iklim değişikliği felaketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinden daha kötü sonuçlarının olacağını söyledi.

Yeşil Devrim tarafından başkent Abuja'da düzenlenen " Afrika'da İklim Değişikliği Savunuculuğu" başlıklı konferansa katılan Okorocha, iklim değişikliği sorununun gelişmiş ülkeler tarafından endüstriyel devrim döneminde dizelle çalışan santrallerden atmosfere salınan karbonmonoksit emisyonları yoluyla yaratıldığını belirtti.

Afrika'nın, yeşil devrimi benimsemeyi reddettiği için şu anda en fazla etkilenen yer olduğuna işaret eden Okorocha, acil önlem alınmadığı takdirde, yaklaşan iklim değişikliği felaketinin Kovid-19 krizinden daha kötü sonuçlarının olacağını kaydetti.

Okorocha, felakete karşı önlem alınmadığı takdirde, çoğunluğun yoksullukla mücadele ettiği Afrika'da daha yıkıcı bir etkisi olacağının altını çizerek, "Bu nedenle isyan, silahlı çete üyeleri, adam kaçırma ve diğer güvenlik sorunları hakkında endişelendiğimiz kadar, iklim değişikliği krizi hakkında da endişelenmeliyiz." ifadesini kullandı.

Afrika ülkelerinde, özellikle Nijerya'da kirliğe son verilmesi çağırısında bulunan Okorocha, "Ağaç dikerek, tüm teknolojilerimizi güneş enerjisiyle güçlendirerek mümkün olan en kısa sürede yeşile dönmemiz gerekiyor." dedi.