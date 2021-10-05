Nijerya'da 69 silahlı çete üyesi yakalandı - Haberler
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Nijerya'da 69 silahlı çete üyesi yakalandı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da 69 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 69 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 69 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 69 çete üyesinin yakalandığını kaydeden Shehu, çetelere ait 14 motosiklet, 21 silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Güvenlik sorunları nedeniyle 3 Eylül'de Zamfara'daki tüm iletişim hatlarının kesilmesinin ardından çok sayıda silahlı çete üyesi yakalanmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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