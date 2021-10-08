Nijerya'da 5 Temmuz'da kaçırılan öğrencilerden 5'i daha serbest bırakıldı - Haberler
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Nijerya'da 5 Temmuz'da kaçırılan öğrencilerden 5'i daha serbest bırakıldı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da 5 Temmuz'da kaçırılan öğrencilerden 5'i daha serbest bırakıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin liseye düzenlediği saldırıda kaçırılan öğrencilerden 5'i serbest bırakıldı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin liseye düzenlediği saldırıda kaçırılan öğrencilerden 5'i serbest bırakıldı.

Nijerya Hristiyan Birliği (CAN) Başkanı Israel Adelani, yaptığı açıklamada, 5 Temmuz'da Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrindeki Bethel Baptist Lisesinde kaçırılan öğrencilerden 5'inin serbest bırakıldığını ifade etti ancak sağlık durumlarına ilişkin ayrıntı vermedi.

Adelani, öğrencilerin ailelerine teslim edildiğini dile getirdi.

Silahlı kişiler, 5 Temmuz'da Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrindeki Bethel Baptist Lisesi'ne düzenledikleri saldırıda onlarca öğrenciyi kaçırmıştı. Saldırının ardından 60 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ülkenin Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.

Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nijerya'da 5 Temmuz'da kaçırılan öğrencilerden 5'i daha serbest bırakıldı - Haberler
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