Nijerya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dar kapsamda düzenlenen törene Büyükelçi Hidayet Bayraktar'ın yanı sıra Büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri ve iş dünyasından insanlar katıldı.

Tören bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Büyükelçi Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram dolayısıyla yayımladığı mesajı okudu.

Bayraktar, daha sonra yaptığı konuşmada, Kovid-19 koşulları nedeniyle bu yılki Cumhuriyet Bayramı etkinliğinin Abuja'da bulunan Türk vatandaşlarıyla kutlandığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği cumhuriyetin aziz Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğuna işaret eden Bayraktar, "İşte bu değer, bizleri ulusal bir devletin onurlu, özgürce düşünebilen, eşit haklara sahip birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir." dedi.

Bayraktar, Türk tarihinin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan cumhuriyetin getirdiği yenilikler ve atılımlarla Türk insanın ufkunu genişlettiğini ekonomik ve sosyal hayatın görülmemiş bir dinamizm kazandığını kaydetti.

Haberi Kaydet