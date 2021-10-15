Nijerya'da 13 binden fazla Boko Haram üyesi teslim oldu - Haberler
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Nijerya'da 13 binden fazla Boko Haram üyesi teslim oldu

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da 13 binden fazla Boko Haram üyesi teslim oldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da iki haftada, 13 binden fazla terör örgütü Boko Haram üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da iki haftada, 13 binden fazla terör örgütü Boko Haram üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basına yaptığı açıklamada, ülkede 1-14 Ekim'de Boko Haram üyelerine karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 13 bin 243 Boko Haram üyesi ve ailelerinin teslim olduğunu söyledi.

Bu süre zarfında 29 Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Onyeuko, 13 teröristin de yakalandığını ifade etti.

Onyeuko, operasyonlarda çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını, teröristlere ait önemli mühimmatların da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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