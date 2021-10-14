Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika, tüm uluslararası yolcular için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "aşı pasaportu" fikrine karşı olduğunu belirtti.

Nijerya Havacılık Bakanlığı Kamu İşleri Direktörü James Odaudu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Havacılık Bakanı Sirika, çevrim içi düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Kovid-19 Üst Düzey Konferansı'na katıldı.

Sirika, burada yaptığı konuşmada, yolcular için aşı pasaportu uygulama önerisinin kabul edilemez olduğunu belirterek özellikle vatandaşların önemli bir kısmının henüz Kovid-19'a karşı aşılanmamış olduğu kıtada, bunun nüfusun belirli gruplarına karşı ayrımcılığa eşdeğer olduğunu ifade etti.

Hadi Sirika, söz konusu öneriyi; "dostluğu ve anlayışı koruma, genel güvenliğe yönelik tehdidi azaltma ve fırsat eşitliğine dayalı, sağlıklı ve ekonomik şekilde yürütülen uluslararası hava taşımacılığı kurma ihtiyacına ilişkin Chicago Sözleşmesi'nin amacına aykırı" olarak nitelendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, 6 Nisan'da, aşılamaların virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle henüz "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıklarını belirtmişti.

Bugüne dek 8 milyon 484 binden fazla Kovid-19 vakasının kaydedildiği Afrika'da, yaklaşık 215 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.