Nihat Hatipoğlu: "Vefa ne yazık ki hızla unutulmakta"

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep İl Müftülüğü 'nün düzenlediği "Mevlid-i Nebi Haftası" kapsamında "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferans verdi.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vefa temasıyla Mevlid-i Nebi Haftasının kutlanıldığını anımsatan Nihat Hatipoğlu, vefanın İslam ahlakının en önemli unsurlarından olduğunu kaydetti.

"Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferans ta konuşan Prof. Dr. Hatipoğlu, "Başta Cenab-ı Hak olmak üzere O'nun biricik Resulü Hz. Muhammed Mustafa (sas)'e, daha sonra insanın kendisine, ailesine, akrabalarına, eşine, dostuna, çevresine ve bütün varlıklara karşı emanet ve sadakat temelli münasebet kurmasıdır" dedi.

Vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılaşan Hatipoğlu, konuşmasında İletişim teknolojilerinin durmaksızın gelişim gösterdiğine değindi. Hatipoğlu, "Günümüzde, insani ve toplumsal meziyetlerden olan vefa ne yazık ki toplumumuzda ahlakla ilgili bir değer olarak hızla unutulmakta ve gün geçtikçe de kaybolmaya yüz tutmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kur'an'ın bizlere Hz. Peygamber'e iman etmeyi, itaat etmeyi, ona muhabbet göstermeyi ve onu örnek almayı emrettiğini ifade ede eden Hatipoğlu, "vefanın zıttı nankörlüktür, inkar da en büyük vefasızlıktır" diye konuştu.

Hatipoğlu, program sonrası kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, protokol ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP