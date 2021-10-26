Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 23 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler 18-25 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 23 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde 3,49 gram eroin, 37,9 gram esrar, 28,04 gram bonzai, 10,23 gram metamfetamin ve 18 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.