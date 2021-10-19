Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler 11-18 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 21 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinden 1,74 gram eroin, 20,52 gram esrar, 403,54 gram bonzai, 10,53 gram metamfetamin ve av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.