Niğde'de üniversite öğrencilerine

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, öğrenciler için konser programı düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Üniversitenin öğrencilerin etiketi olduğunu belirten Uslu, öğrencilerden özellikle sosyal medyada Niğde ve üniversiteden bahsetmelerini istedi.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de Niğde'nin Anadolu'nun parlayan yıldızı ve şirin bir kent olduğunu anlattı.

Kentin gezilebilecek tarihi ve doğal dokuları olduğunu aktaran Gültekin, "Niğdemizi iyi tanıyın ki gittiğiniz her yerde kentimizi anlatın, Niğde'nin gönül elçisi olsun. Eğitim öğretim yılının sizlere hayırlar getirmesini diliyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de üniversite öğrencilerini özlediklerini vurgulayarak, "Üniversiteye yeni gelen öğrencileri tebrik ediyorum. Öğrenim hayatınızı Niğde'de geçirmekten çok büyük keyif alacaksınız. Yeter ki pandemi bize müsaade etsin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından konservatuar öğrencilerinin seslendirdiği şarkılarla konsere gelenler eğlenceli vakit geçirdi.