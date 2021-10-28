Terör örgütü PKK/PYD şüphelisi yakalandı - Haberler
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Terör örgütü PKK/PYD şüphelisi yakalandı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/PYD içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu M.A'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Üzerinde sahte kimlik çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK/PYD şüphelisi yakalandı

Terör örgütü PKK/PYD şüphelisi yakalandı

Terör örgütü PKK/PYD şüphelisi yakalandı

Terör örgütü PKK/PYD şüphelisi yakalandı

Terör örgütü PKK/PYD şüphelisi yakalandı

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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