Terör örgütü PKK/PYD şüphelisi yakalandı
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
NİĞDE (AA) - Niğde'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/PYD içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu M.A'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Üzerinde sahte kimlik çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.