Niğde'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Suriyeli zanlı yakalandı
Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
NİĞDE (AA) - Niğde'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten Suriye uyruklu E.E'nin Niğde'de olduğunu tespit etti.
Bor ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
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