Niğde'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Suriyeli zanlı yakalandı
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
NİĞDE (AA) - Niğde'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten Suriye uyruklu E.E'nin Niğde'de olduğunu tespit etti.
Bor ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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