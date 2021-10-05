Niğde'de sokak hayvanları için yapılan ameliyathane hizmete girdi

Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapılan ve modern teknolojik cihazlarla donatılan ameliyathanenin açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ameliyathanede gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nün sözde kalmaması için belediye olarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yeni yapılan ameliyathanenin bugüne yetişmesi için özel çaba sarf ettiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Belediye olarak son birkaç ay içinde sokak hayvanları için yaklaşık 2 milyon liralık yatırım yaptık. Son teknoloji, belki bölgede bile nadir rastlanabilecek ameliyathaneyi şehrimizdeki hayvanların hizmetine kazandırdık. Amacımız, hayvanları en iyi şekilde tedavi etmek. Onların da bir canlı olduğunu unutmuyoruz, hiçbir zaman da unutmayacağız. Bugün çocuklarımız da buradaydı, onlara da bu bilinci vermek istiyoruz. Sonuçta bu dünya hepimizin. Bu çevrede hayvanların da hayatlarını sürdürmek onların da en doğal hakkı. Bu bilinci çocuklarımıza da yerleştirmek istiyoruz."

Özdemir, bazen vatandaşlardan sokaklarda hayvanların dolaştığı yönünde şikayetler aldıklarını anlatarak, barınağa gelen hayvanları resmi olarak en fazla 15 gün tutabildiklerini ve süresi dolduğunda getirdikleri hayvanları aldıkları yere bıraktıklarını aktardı.

İl sınırları içerisinde sadece belediyenin hayvan barınağının olduğuna işaret eden Özdemir, "Köylerden, ilçelerden sürekli hayvanlar geliyor. Resmi olarak gelen hayvanları, getiren belediyelere veya İl Özel İdare'ye teslim ediyoruz, aldıkları yere götürmeleri için. Ama haber siz de getirip bırakanlar olabiliyor. Ama kesinlikle bu hayvanlara sahip çıkıyoruz. Nereden geldiği ve ne kadar masraf yapacağımız hiç önemli değil. Onları en iyi şekilde tedavi etmek için üstümüze düşen görevi yapıyoruz." diye konuştu.

Özdemir, barınakta sadece kedi ve köpeklerin değil yaban hayatta bulunan hayvanların da tedavilerinin yapıldığını sözlerine ekledi.

Özdemir, barınağı ziyarete gelen öğrencilere hayvanlarla ilgili boyama kitabı dağıttı.