Niğde'de polis, üniversite öğrencilerini uyuşturucu ve teröre karşı bilgilendirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de polis, üniversite öğrencilerini uyuşturucu ve teröre karşı bilgilendirdi

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de polis, üniversite öğrencilerini uyuşturucu ve teröre karşı bilgilendirdi

Niğde'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan öğrencileri, uyuşturucu ve terörle mücadele konusunda bilgilendirdi.

NİĞDE (AA) - Niğde'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan öğrencileri, uyuşturucu ve terörle mücadele konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terör, Narkotik, Güvenlik ve Toplum Destekli Şube müdürlüğü ekipleri, üniversitenin merkez kampüsünde stant açtı.

Uyuşturucuyla mücadele ve terör örgütlerinin eleman kazanımları hakkında bilgilendirme yapan ekipler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: MSB: Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri: MSB: Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.

 Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bekir Pakdemirli Prens William
Spor Salih Uçan Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Sergen Yalçın Angela Merkel Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Niğde'de polis, üniversite öğrencilerini uyuşturucu ve teröre karşı bilgilendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 14:08:53. #1.11#