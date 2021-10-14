Niğde'de Ketençimen Kayak Merkezi bölgenin cazibe merkezi olacak - Haberler
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Niğde'de Ketençimen Kayak Merkezi bölgenin cazibe merkezi olacak

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de Ketençimen Kayak Merkezi bölgenin cazibe merkezi olacak

Niğde İl Özel İdaresince yapılan ve geçen yıl bir bölümü hizmete giren kayak merkezinin eksik kalan kısımlarının sezona yetiştirilmesi için hummalı çalışma devam ediyor.

NİĞDE (AA) - Niğde İl Özel İdaresince yapılan ve geçen yıl bir bölümü hizmete giren kayak merkezinin eksik kalan kısımlarının sezona yetiştirilmesi için hummalı çalışma devam ediyor.

Kayak merkezindeki pist genişletme, bungalov ev, kafe, restoran, mesire alanı, otopark ve peyzaj çalışmalarını inceleyen Vali Şimşek, AA muhabirine, göreve başladığında, 4 tarafı dağlarla çevrili kentte kayak merkezi eksikliğinin giderilmesi için talimat verdiğini söyledi.

Kayak merkezinin ilk etabının geçen yıl büyük ölçüde tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulduğunu hatırlatan Şimşek, "Kayak merkezi büyük ilgi gördü ve yaklaşık 50 binin üzerinde vatandaşımız merkezi ziyaret etti." diye konuştu.

Şimşek, vatandaşın yoğun ilgisi karşısında ikinci etabı yapmaya karar verdiklerini anlatarak, "Birinci etapta, sosyal tesis, bungalov evler, kamelyalar, yürüyen pist, amatör kayakçılar için kayak pisti var. Birinci etabın eksikliklerini tamamlıyoruz. Amatör pisti genişletiyoruz. Aynı zamanda bungalov ev sayısını artırıyoruz. Kısacası burayı önümüzdeki sezona hazırlıyoruz. Tesis, sezonda tüm donanımıyla vatandaşımıza hizmet verecek." dedi.

İkinci etapta profesyonel kayakçılar için yaklaşık 1200 metre uzunluğunda alt ve üst istasyonları ile telesiyej hattının olduğu pist yapılacağını belirten Şimşek, ikinci etap tamamlandığında tesisin tam anlamıyla hizmete gireceğini aktardı.

"Bölgenin cazibe merkezi olacak"

Şimşek, tesisin Niğdelilerin sosyal hayatına ve kentin turizmine katkı sağlayacağına inandığını da dile getirerek şunları kaydetti:

"Tesisin, sadece Niğde'nin değil bölgenin de cazibe merkezi olacağını düşünüyorum. Kayak merkezi sayesinde ile gelecek turistin artması, kentin ekonomisine yansıyacak, istihdamına katkıda bulunacak. Birinci etap için söylüyorum, bütün çalışmalarımız kar yağmadan önce kayak merkezimiz tam anlamıyla vatandaşımızın hizmetine hazır hale gelecek şekilde planlandı, sadece profesyoneller için pistimiz eksik olacak."

Tesisin yazın da yayla havası almak isteyenlere hizmet vereceğine değinen Şimşek, karavanlar için özel park yeri yapıldığını ifade etti.

Şimşek, profesyonel kayakçıların yetişmesine ve kayak sporuna hizmet edebilecek tesisin tanıtımına yönelik Ahiler Kalkınma Ajansı ile proje başlattıklarını sözlerine ekledi.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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