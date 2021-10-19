Niğde'de kamyonda 3 milyon 70 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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Niğde'de kamyonda 3 milyon 70 bin makaron ele geçirildi

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de kamyonda 3 milyon 70 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 3 milyon 70 bin makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 3 milyon 70 bin makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 3 milyon 70 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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