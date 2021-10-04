Niğde'de eylül ayında çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli ve hükümlü yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de eylül ayında çeşitli suçlardan aranan 45 zanlı ve hükümlü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, yaralama, hırsızlık, kasten öldürme, dolandırıcılık gibi suçlardan aranması bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, eylül ayında haklarında arama kararı bulunan 45 şüpheli ve hükümlüyü yakaladı.

Şüphelilerden, 2 yıl 3 ay ila 29 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 18 zanlı salıverildi.