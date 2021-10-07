NİĞDE'DE, EL-KAİDE ŞÜPHELİSİ SURİYELİ YAKALANDI
NİĞDE'de, terör örgütü el-Kaide ile bağlantılı olduğu belirtilen Suriye uyruklu H.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.
NİĞDE (DHA) - NİĞDE'de, terör örgütü el-Kaide ile bağlantılı olduğu belirtilen Suriye uyruklu H.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü el-Kaide'de faaliyet yürüttüğü belirtilen Suriyeli H.E.'nin, Niğde'de olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Bor ilçesi Başpınar Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonda H.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan H.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.