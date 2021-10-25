Niğde'de Cumhuriyet Bayramı Dolu Dolu Geçecek

NİĞDE (Habermetre) - Niğde'de Cumhuriyet Bayramı Dolu Dolu GeçecekNiğde'de Cumhuriyet Bayramı bu yıl dolu dolu geçecek. Kutlamalar 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00' te başlayıp, 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 24. 00' te sona erecektir. Bayram süresince kamu kurum ve kuruluşları, okullar, özel kuruluşlar, dükkanlar, işyerleri, evler ve Cumhuriyet Meydanı bayraklarla süslenecek, günün anlamıma uygun döviz, afiş, ışıklı tabelalarla donatılacaktır. Kutlamaklar kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Perşembe günü Atatürk anıtına çelenk sunulacak, saygı duruşu ve istiklal marşı okunacaktır. Niğde Kültür Merkezinde saat 14. 00'te Prof. Dr. Nevzat Topal tarafından "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu" konulu konferans verilecek, Saat 16. 30 ' da Yeni Çarşı'da Liseler Arası Ayak Tenisi Turnuvası yarı final ve final maçları yapılacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının kutlama töreni Cuma günü Cumhuriyet Meydanında düzenlenecektir. Saat 10. 00'da Vali ve Belediye başkanı tarafından halkın ve öğrencilerin bayramı kutlanacaktır. Burada İstiklal Marşı okunacak ve şanlı bayrağımız göndere çekilecektir. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılacaktır. Öğrenciler tarafından şiir ve kompozisyonlar okunacak ve Niğde halk oyunları ekibince Niğde yöresi halk oyunları oynanacaktır. Niğde Belediyesi mehteran takımı tarafından mehter konseri verilecektir. Öğrencileri ve spor kulüpleri tören geçidi yapacaklardır. Aynı zamanda tören geçitlerine araç geçidi de iştirak edecektir. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek tarafından 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 18. 45'te Niğde Grand Otel'de Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni düzenlenecektir. Saat 20. 00' de Derbent Mezarlığı Kavşağından başlayıp, Cumhuriyet meydanında son bulacak şekilde fener alayı düzenlenecek Fener alayının son bulduğu noktada havai fişek ve lazerli ışık gösterisi yapılacaktır.

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