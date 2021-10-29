Niğde'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

NİĞDE (İHA) - Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunu gösterileri sunuldu,

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; "Türk Milleti olarak varoluş mücadelemiz ve muasır medeniyetler seviyesine çıkma amacımız doğrultusunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'nı Cumhuriyetle taçlandırıldığı günün 98. yıldönümünü kutlamanın haklı gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. 29 Ekim 1923 tarihinde Türk Milleti İstiklal ve İstikbali için eşi benzeri görülmemiş bir mücadele vererek, manda ve himayenin asla kabul edilmeyeceğini, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını, kutsal vatanımızın bir karış toprağının asla vermeyeceğini, şanlı bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Aslında milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olan Cumhuriyet; Şüphesiz ki, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Ulusuna bıraktığı en değerli mirastır. 29 Ekim 1923 tarihinde aziz milletimiz istiklal mücadelesinde göstermiş olduğu azim ve kararlılıkla kazandığı büyük zaferin ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' ilkesiyle kurulan cumhuriyet, hürriyeti ve bağımsızlığı vazgeçilmez bir karakter olarak benimseyen aziz Türk Milletince, en uygun yönetim biçimi olarak ortaya konulmuş ve yediden yetmişe herkes tarafından kısa sürede sahiplenilerek benimsenmiştir. Çünkü; Cumhuriyet; erdemin, faziletin, halk egemenliğinin, hukukun ve medeniyetin adıdır. Cumhuriyet; çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri alma kararlılığımızın ve muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefimizin değişmez sembolüdür. Cumhuriyet; Türk Halkına vizyon veren, O'nun başarma kabiliyetini ortaya çıkaran, O'nu modern dünyanın kavram ve normları ile tanıştıran değerler manzumesidir. Kısaca cumhuriyet; bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesinin, toplumsal ve siyasal değişim projesinin de adıdır. O nedenle bugün bize düşen en önemli görev, birlik ve beraberlik içerisinde kurduğumuz Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar kalmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmak olmalıdır" dedi.

Kentteki kutlamalar tören geçişiyle son buldu. - NİĞDE