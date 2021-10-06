Niğde'de bisiklet ve motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı - Haberler
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Niğde'de bisiklet ve motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de bisiklet ve motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Niğde'de "Sevdikleriniz için kaskınızı takın" projesi kapsamında, bisiklet ve motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de "Sevdikleriniz için kaskınızı takın" projesi kapsamında, bisiklet ve motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, belediyenin trafik eğitim pistinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projeye, Niğde Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şoförler ve Otomobilciler Odasının destek verdiğini söyledi.

Projenin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütüldüğünü belirten Şimşek, "Amacımız motosiklet ve bisiklet sürücülerinin kask takmasını teşvik etmek, bu konuda bir farkındalık oluşturmak, kask takmamaktan kaynaklı, kazaların ve ölümlerin önüne geçmek. Özellikle pandemi döneminde motosiklet sürücülerinin karıştığı ölümlü kazalarda büyük artış oldu. Niğde'de tescilli motosiklet sürücüsü yaklaşık 15 bin. Bunlardan 500'ü son 3 yıl içinde kazaya karıştı. Bu kazalarda 707 kişi yaralandı, 5 kişi de hayatını kaybetti." diye konuştu.

Şimşek, bu gerçekten yola çıkarak projeyi hayata geçirdiklerini, kask takmamaktan kaynaklı yaşanan ölümlerin önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de proje kapsamında üstlerine düşen görevi yerine getireceklerini bildirdi.

Trafik kazalarına karşı önlem alınması gerektiğine işaret eden Özdemir, "Trafik eğitim pistinde çocuklara trafik kurallarını eğlenerek öğretiyoruz. Burada da çocuklara bisiklet kaskı dağıtacağız ve bunun önemini anlatacağız. Bu eğitim çocuk yaşta başlıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Şimşek ve Başkan Özdemir, trafik eğitim pistinde bisiklet sürücülerine, Valilik önünde ise motosiklet sürücülerine kask dağıttı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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