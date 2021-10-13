Neyzen Kudsi Ergüner 16 Ekim'de CSO Ana Salon'da konser verecek - Haberler
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Neyzen Kudsi Ergüner 16 Ekim'de CSO Ana Salon'da konser verecek

AA / İsa Toprak - Haberler | Kültür Sanat
Neyzen Kudsi Ergüner 16 Ekim'de CSO Ana Salon'da konser verecek

Geleneksel Mevlevi sufi müziğinin dünyaca ünlü ney ustası Kudsi Ergüner, 16 Ekim Cumartesi CSO Ada Ankara'da sahne alacak.

İSTANBUL (AA) - Geleneksel Mevlevi sufi müziğinin dünyaca ünlü ney ustası Kudsi Ergüner, 16 Ekim Cumartesi CSO Ada Ankara'da sahne alacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, " İstanbul'un Kutsal Nağmeleri" konserinde ünlü neyzen Ergüner, CSO Ana Salon'da ilk kez seyirciyle buluşacak.

Batı müziğinde olduğu gibi değişik inançların zengin repertuarlarını da birer sanat eseri olarak dinleyiciye sunma amacı taşıyan İstanbul'un Kutsal Nağmeleri projesiyle, İstanbul'da asırlardır süregelen dini ve kültürel etkileşimin altını çizmek, Müslüman, Rum, Yahudi ve Ermenilerin farklı dilde, aynı makamla eser bestelediğine dikkat çekilecek.

Bu kapsamda, sufi müziğinin usta ismi dünyaca ünlü neyzen Kudsi Ergüner, tasavvuf müziğinin baş enstrümanı ney ile sanatseverlere müzik ziyafeti sunacak.

Egüner'e kanunda Hakan Güngör, tanburda Hasan Kiriş, udda Giannis Koutis, yaylı tanburda Michalis Cholevas, tarda Rıza Mirjalalı, perküsyonda Jacobus Thiele eşlik edecek.

İstanbul'un Kutsal Nağmeleri Kudsi Ergüner Topluluğu konseri, 16 Ekim Cumartesi 20.00'de CSO Ana Salon'da gerçekleştirilecek.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Neyzen Kudsi Ergüner 16 Ekim'de CSO Ana Salon'da konser verecek - Haberler
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