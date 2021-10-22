New York'taki Türkevi'nin önünde her şey normale döndü - Haberler
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New York'taki Türkevi'nin önünde her şey normale döndü

İhlas Haber Ajansı / Akasya Yaşaroğlu - Haberler | Güncel

- New York'taki Türkevi'nin önünde her şey normale döndü New York'ta Türkevi'nin önüne bırakılan şüpheli paket tehdidinin ortadan kalkmasının ardından bölgede polis kordonu kaldırılırken, Birleşmiş Milletler binasının da bulunduğu 1. Cadde yeniden trafiğe açıldı.

- New York'taki Türkevi'nin önünde her şey normale döndü

NEW YORK - New York'ta Türkevi'nin önüne bırakılan şüpheli paket tehdidinin ortadan kalkmasının ardından bölgede polis kordonu kaldırılırken, Birleşmiş Milletler binasının da bulunduğu 1. Cadde yeniden trafiğe açıldı.

New York'ta BM binası yakınında bulunan Türk Evi'nin önüne bırakılan şüpheli paket yetkilileri alarma geçirmişti. Şüpheli paketin içinde kırmızı güller olduğunun tespit edilmesinin ardından bölgede her şey normale döndü. Söz konusu bölgede polis kordonu kaldırılırken, BM binasının da bulunduğu 1. Cadde (First Avenue) yeniden trafiğe açıldı. Caddeden çok sayıda araç geçtiği görüldü.

New York'taki Türkevi'nin önünde her şey normale döndü

New York'taki Türkevi'nin önünde her şey normale döndü

New York'taki Türkevi'nin önünde her şey normale döndü

New York'taki Türkevi'nin önünde her şey normale döndü

New York'taki Türkevi'nin önünde her şey normale döndü

New York'taki Türkevi'nin önünde her şey normale döndü

New York'taki Türkevi'nin önünde her şey normale döndü

New York'taki Türkevi'nin önünde her şey normale döndü
İhlas Haber Ajansı / Akasya Yaşaroğlu - Son Dakika Haberleri
New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı

New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı

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