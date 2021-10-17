New York'ta aşı zorunluluğuna karşı protesto düzenlendi
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
Aşı karşıtlarının meydanında toplanması Avukat Robert Kennedy Jr.'in gösteriye katılarak konuşma yapması NEW YORK - ABD'nin New York kentinde "Özgürlük Yürüyüşü" adıyla düzenlenen gösteride Kovid-19 aşı zorunluluğu protesto edildi.
Aşı karşıtlarının meydanında toplanması
Avukat Robert Kennedy Jr.'in gösteriye katılarak konuşma yapması NEW YORK - ABD'nin New York kentinde "Özgürlük Yürüyüşü" adıyla düzenlenen gösteride Kovid-19 aşı zorunluluğu protesto edildi.