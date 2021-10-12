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New York şehrinde zehirli olmayan gazlarla test yapılacak

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
New York şehrinde zehirli olmayan gazlarla test yapılacak

NEW ABD İç Güvelik Bakanlığına bağlı federal birimlerin dünyanın en yoğun toplu taşıma sisteminden biri olan New York Şehri (NYC) metrosunda biyolojik ve kimyasal saldırıya karşı test yapacağı belirtildi.

NEW ABD İç Güvelik Bakanlığına bağlı federal birimlerin dünyanın en yoğun toplu taşıma sisteminden biri olan New York Şehri (NYC) metrosunda biyolojik ve kimyasal saldırıya karşı test yapacağı belirtildi.

NYC Büyükşehir Ulaştım Otoritesinden yapılan açıklamada, belediyedeki ilgili departmanların federal birimlilerle ortaklaşa önümüzdeki hafta şehrin kalabalık mekanlarında zehirli olmayan gaz ile test yapacağı kaydedildi.

Şehirdeki 120 lokasyonda 18-19 Ekim'de gerçekleştirilecek testlerin bir kısmının park alanı gibi yerin üstünde, çoğunun ise yerin altındaki metro istasyonlarında gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, testin yoğun nüfuslu bir kentsel ortamda biyolojik maddelerin havasal salımını simüle edeceği kaydedilerek, "Bu çalışma, toksik olmayan malzemenin hareketini takip edecek ve bu testlerin sonuçları, sokak seviyesindeki hava akışı ile yer altı ortamları arasındaki ilişki hakkında bilgi edinmek için kullanılacak." ifadesi paylaşıldı.

Yetkililer, federal "Kentsel Tehdit Dağılımı" programı kapsamında yapılacak testlerde kullanılacak gazın kamu sağlığına zararlı olmadığını bildirdi.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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